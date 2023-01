Skriniar, Marotta parla chiaro: missione rinnovo possibile solo in un caso

Skriniar non ha ancora risposto all’offerta di rinnovo con l’Inter che ha messo sul piatto 6 milioni più bonus per quattro anni di contratto. Più passa il tempo e più l’impressione è che lo slovacco stia tergiversando troppo e le parole di Marotta a riguardo sono piuttosto illuminanti. L’amministratore delegato nerazzurro in occasione della sfida con il Napoli ribadisce un concetto

MISSIONE (IM)POSSIBILE – Milan Skriniar sta trattando il rinnovo di contratto con l’Inter ma la sua mancata risposta ad un’offerta di rinnovo comunque cospicua non fa ben sperare la tifoseria interista. La proposta del club nerazzurro è ormai nota: 6 milioni di euro più bonus per quattro anni di contratto. Il difensore slovacco, che in estate è stato cercato dal PSG che di milioni sul piatto ne metteva ben 9.5, sta riflettendo bene sul suo futuro senza tuttavia farsi distrarre dai rumors, come testimonia la rocciosa prestazione contro il Napoli.

Skriniar, Marotta docet: l’impossibile non è nelle corde dell’Inter

Proprio in occasione del big match, ha parlato Giuseppe Marotta che ha espresso (o meglio ribadito) un concetto molto semplice quanto illuminante: «Siamo consapevoli di poter fare tanto, ma non di poter fare l’impossibile». In parole povere: l’offerta rimane quella, né un milione in più né uno in meno. Ora sta a Skriniar rendere questa missione possibile dato che l’impossibile non è minimamente nelle possibilità dell’Inter. La deadline è fissata al termine della sessione di calciomercato invernale: il club pretende di vederci chiaro anche per organizzare il da farsi futuro.