Skriniar, Marotta duro sul discorso fascia! Poi parla di gestione: mea culpa?

Skriniar ieri nel derby contro il Milan è tornato in campo dal 1′ dopo le assenze contro la Cremonese (per squalifica) e contro l’Atalanta per scelta di Inzaghi. Lo slovacco ha giocato una buonissima partita e anche il pubblico di San Siro ha risposto bene. Marotta invece nel pre-partita ci va giù duro sulla questione fascia di Capitano parlando anche della gestione generale. Mea culpa oppure responsabilità addossata al giocatore?

VALORI – Milan Skriniar ha superato indenne Inter-Milan disputando un’ottima prova con una risposta certamente matura da parte del pubblico di San Siro che non lo ha mai messo in difficoltà (vedi articolo). Prima del fischio d’inizio è stato Giuseppe Marotta a tornare sull’argomento andandoci giù piuttosto duro sulla questione fascia di capitano che chiaramente Skriniar non indosserà più. L’amministratore delegato interista ha infatti parlato di determinati valori per poter rappresentare la squadra nelle vesti di capitano, valori che evidentemente sono venuti meno nel caso dello slovacco (vedi dichiarazioni).

Skriniar, Marotta fa mea culpa o addossa ancora più responsabilità sulle spalle del calciatore?

Marotta ha anche sussurrato una frase sulla gestione generale della questione Skriniar, affermando che «poteva essere gestita meglio». Un’affermazione che lascia perplessi dato che la gestione di un caso così spinoso parte innanzitutto dall’alto, vale a dire da proprietà e dirigenza. È stato un mea culpa oppure l’obiettivo era quello di addossare più responsabilità del dovuto al singolo calciatore? La speranza è che anche la dirigenza stia riflettendo sui propri errori perché è evidente che qualche errore ci sia stato. In futuro casi del genere non possono e non devono finire così, che sia d’insegnamento.