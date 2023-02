Skriniar, ‘maledizione’ Inter sul PSG! Due top a rischio per la Champions League

La maledizione dell’Inter sembra essersi abbattuta sul PSG dopo che i francesi hanno messo sotto contratto Milan Skriniar per la prossima stagione. Nel giro di una settimana sono arrivati due infortuni a due importantissimi elementi della squadra, oltre all’apertura di indagini contro il patron Al-Khelaifi

MALEDIZIONE NERAZZURRA – Quanto successo a suo tempo al Sunderland per la faccenda Ricky Alvarez dovrebbe mettere tutti in guardia. Mai provare a fare uno sgarbo all’Inter. La ‘maledizione’ nerazzurra sembra essersi abbattuta ora sul PSG dopo il passaggio a parametro zero dalla prossima stagione di Milan Skriniar in Francia. Dalla fine del mercato e dall’ufficiosità (ma non ancora ufficialità) della trattativa andata a buon fine, la sfortuna ha colpito il club transalpino. Che ha visto nel giro di una settimana gli infortuni di Kylian Mbappé e Lionel Messi, a rischio per la gara di Champions League contro il Bayern Monaco. Oltre all’apertura delle indagini per lavoro in nero a carico del patron Al-Khelaifi: Insomma, caro PSG: sei ancora in tempo per stracciare il contratto di Skriniar…