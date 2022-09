Skriniar leader in Nazionale, in attesa di prendersi l’Inter (con rinnovo?)

Milan Skriniar è sempre più il leader della sua Nazionale. Mentre molti tifosi nerazzurri vorrebbero vederlo capitano dell’Inter, il difensore per intanto si ‘accontenta’ di esserlo per la Slovacchia. Mentre a Milano sono altri, nelle gerarchie, a essergli davanti. Resta la speranza per il futuro, rinnovo permettendo.

LEADER SÌ, LEADER NO – Milan Skriniar è probabilmente il giocatore che la maggior parte dei tifosi dell’Inter vorrebbero vedere come capitano della squadra. Quella fascia, però, al momento non è prevista per il suo braccio. Tolto Samir Handanovic, gli altri a rappresentare il prestigioso ruolo in campo sono stati Danilo D’Ambrosio (contro il Bayern Monaco) e Marcelo Brozovic (contro il Viktoria Plzen). Lo slovacco è quindi indietro nelle gerarchie quando si tratta di essere capitano. Ma non lo è nella sua Nazionale. Per la quale è sempre più leader. Lo stesso Skriniar ha espresso tutta la soddisfazione per poter rappresentare la Slovacchia con la fascia al braccio (vedi articolo).

SPERANZE PER IL FUTURO – La speranza chiaramente è che, un domani, sia proprio lui a indossare la fascia anche all’Inter. Ma prima di tutto per Skriniar c’è un altro grosso ostacolo da superare. Ovvero il rinnovo di quel contratto in scadenza nel giugno del 2023, sul quale il PSG ha provato a fare leva per portarlo in Francia nel mercato estivo. Fino ad ora Skriniar si è dimostrato fedele ai colori nerazzurri. Una scelta di cuore nel legarsi ancora a lungo al club potrebbe in un solo colpo fargli scalare tutte le gerarchie e diventare, per la felicità di molti, il nuovo capitano. Nel frattempo potrà fare pratica con la sua rappresentativa.