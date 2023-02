Skriniar, la tempesta è passata: cinque mesi da top e poi addio a testa alta

Milan Skriniar tornerà tra i convocati per il derby di Milano di domenica sera. Lo slovacco affronterà gli ultimi mesi in nerazzurro da professionista per poi lasciare a testa alta

RITORNO NEI RANGHI – Dopo la bufera degli ultimi giorni, Milan Skriniar è pronto a onorare la maglia dell’Inter fino a fine stagione. Marotta ha confermato che a fine stagione il difensore dell’Inter lascerà Milano per andare al PSG. Contro l’Atalanta Skriniar non si è seduto nemmeno in panchina, data la situazione di incertezza circa il suo futuro. Nell’ultimo giorno di mercato la possibilità che Skriniar lasciasse Milano anticipatamente. Il trasferimento non si è poi concretizzato. E cosi, il numero 37 è rimasto a Milano.

PROFESSIONALITÀ – La parola chiave degli ultimi mesi di Skriniar all’Inter. Lo slovacco, dopo gli ultimi avvenimenti, dovrà dimostrare di essere un professionista e onorare la maglia nerazzurra fino alla scadenza del contratto. Il classe ’95 rimane una pedina fondamentale per la squadra di Inzaghi, che ha bisogno anche del suo apporto per raggiungere gli obiettivi stagionali. Lo Scudetto è ormai difficile, ma c’è un percorso in Champions League da onorare e una Coppa Italia da conquistare. Se Skriniar dovesse contribuire attivamente a questi obiettivi, potrebbe riuscire a ripulire la sua immagine ed essere ricordato dai tifosi dell’Inter in maniera positiva, nonostante tutto.