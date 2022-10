Skriniar, la fascia lo responsabilizza: lo slovacco guida l’Inter alla vittoria

Milan Skriniar è sceso in campo con la fascia di capitano al braccio in Inter-Barcellona, data la panchina di Samir Handanovic e l’assenza di Marcelo Brozovic. Lo slovacco, in questa nuova veste di capitano, sembra sentirsi maggiormente responsabilizzato. Ma soprattutto, il 37 ci mette grinta e leadership, incitando i compagni e portandoli alla vittoria.

LEADER CON FASCIA – Per Milan Skriniar la partita di ieri sarà una di quelle da ricordare. Primo perché non succede spesso di vincere contro il Barcellona. Poi, quando lo fai con la fascia di capitano al braccio, la vittoria ha un sapore ancora più speciale. Lo slovacco ha condotto una partita praticamente perfetta, senza sbavature (qui la pagella del numero 37 nerazzurro). E questa è già una notizia, visto il recente periodo di appannamento dello slovacco, dovuto probabilmente ai rumors estivi su una sua possibile partenza verso Parigi. Skriniar invece è rimasto, e da oggi ha l’occasione di ribaltare la sua stagione, che fino a ieri alle 20,59 era pienamente insufficiente. La fascia di capitano può essere un ulteriore stimolo per il classe ’95. Ovviamente questa tornerà sul braccio del suo proprietario, ma il senso di responsabilità avuto ieri può restare in Skriniar. Che ieri ha poi fatto vedere perché è degno della fascia: continue urla per 90’+ recupero. Tanto incitamento ai compagni, letteralmente trascinati dal loro nuovo capitano. L’immagine simbolo è quella di Skriniar che esulta con Onana ,dopo una palla bloccata da quest’ultimo verso fine gara. Un nuovo inizio per Skriniar, sperando che la fascia lasci il segno dentro l’animo dello slovacco.