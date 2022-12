Skriniar-Inter, un ostacolo in meno verso il rinnovo! Nuova deadline chiara

Skriniar è tornato dalle vacanze come il resto del gruppo ritornando al lavoro ad Appiano Gentile. Il difensore slovacco sta trattando il rinnovo di contratto con l’Inter che continua a dichiararsi fiduciosa ma sa di dover fare uno sforzo in più (vedi articolo). Intanto un ostacolo in meno può agevolare la trattativa

DEADLINE – Milan Skriniar sta ancora trattando il rinnovo di contratto con l’Inter. Se prima come periodo per chiudere era stato indicato quello precedente alle vacanze, adesso che le ferie sono finite la deadline si sposta non oltre Natale. Arrivare a gennaio con un contratto ancora non firmato sarebbe infatti molto pericoloso dato che Skriniar ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e da febbraio in teoria potrebbe accordarsi con qualsiasi club.

Skriniar-Inter, un ostacolo in meno verso il rinnovo: si velocizzano i tempi?

Il fatto che il PSG si sia momentaneamente tirato fuori dalla corsa a Skriniar (vedi articolo), è un fattore che può agevolare e velocizzare le trattative con l’Inter, conscia però del fatto che uno sforzo in più è necessario. Ciò che manca infatti è l’accordo sulla cifra definitiva e tutto fa pensare che la partita si disputerà su ricchi bonus. La volontà da parte del club è evidente, adesso tocca anche a Skriniar mettere un punto e voltare pagina.