Skriniar-Inter, settimana di Natale caldissima: il futuro ora (o forse mai più)

Skriniar è uno degli argomenti più caldi in casa Inter con un rinnovo di contratto che tarda ad arrivare. Il club nerazzurro si è dato una deadline, ovvero non oltre Natale, dunque va da sé che sarà proprio la settimana entrante a decidere il futuro dello slovacco. Ora o (probabilmente) mai più

PRIORITÀ – Milan Skriniar è una priorità in casa Inter. Lo slovacco, che da quando Samir Handanovic non è più titolare indossa la fascia di capitano, ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e dunque in caso di mancato rinnovo da febbraio potrebbe già firmare per un altro club andando via a parametro zero. Chiaramente gli estimatori non mancano e l’Inter lo sa, come sa di non potersi permettere un addio così doloroso e con queste modalità. Proprio per questo bisogna accelerare i tempi e farlo subito, ovvero nella settimana entrante e prima di Natale. La deadline deve essere necessariamente quella perché tra gennaio e febbraio l’Inter ha un calendario di fuoco e rischia di perdere l’attimo. Sarà quindi una settimana calda per il futuro di Skriniar all’Inter: sia da una parte che dall’altra bisogna decidere.