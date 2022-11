Skriniar-Inter, i tempi potrebbero allungarsi ma no all’«ultimo momento»!

Skriniar e l’Inter trattano il rinnovo di contratto con il club nerazzurro che intende chiudere il prima possibile. Anche ieri Marotta si è dimostrato molto ottimista (vedi articolo), facendo comunque intendere che i tempi potrebbero allungarsi. L’amministratore delegato ha anche giustificato le richieste economiche dello slovacco: Perisic ha lasciato insegnamenti?

TEMPI STRETTI – Milan Skriniar e l’Inter sono in trattative per il rinnovo di contratto che scade a giugno 2023 con il rischio però che lo slovacco possa farsi ingolosire a gennaio andando via a prezzo di saldo. L’Inter vuole ovviamente evitare di perdere uno dei suoi pezzi pregiati in generale, ancora più a gennaio o peggio ancora a febbraio quando sarebbe libero di accordarsi con chiunque. Ecco perché il club nerazzurro ha fretta e a giorni incontrerà l’agente del difensore per proseguire la negoziazione.

Skriniar, l’Inter non vuole attendere l’ultimo momento per il rinnovo di contratto

LEZIONE – L’idea iniziale era quella di chiudere prima della pausa Mondiale, ma Giuseppe Marotta ha fatto chiaramente capire che i tempi potrebbero allungarsi. L’amministratore delegato dell’Inter, inoltre, ritiene che Skriniar faccia bene a rivendicare i suoi diritti. Proprio come lo scorso anno fece Ivan Perisic, poi andato al Tottenham. Chiaramente sono due situazioni differenti perché il croato avrebbe probabilmente in ogni caso salutato, ma le sue dichiarazioni post finale di Coppa Italia sono ancora ben impresse nella memoria di tutti: «Con i giocatori importanti non si aspetta l’ultimo momento». Come dargli torto? L’Inter ha imparato la lezione.