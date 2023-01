Skriniar-Inter, che delusione! Meglio mandarlo al PSG subito? Gli scenari

Skriniar sta chiudendo la sua avventura all’Inter nel peggiore dei modi. Un atteggiamento che certamente nessuno, né in società né in squadra né tra i tifosi, poteva anche solo lontanamente ipotizzare. Il numero 37 (ancora per poco) nerazzurro si è sempre contraddistinto per serietà e professionalità, due fattori che da Inter-Empoli in poi stanno completamente mancando. Fino alla misteriosa intervista rilasciata ai media slovacchi (vedi articolo). Quali sono gli scenari adesso?

DELUSIONE – Milan Skriniar e l’Inter sono ormai al capolinea. Che il futuro dello slovacco in nerazzurro fosse arrivato al termine lo si era capito già da un po’, ma un epilogo così deludente dal punto di vista del calciatore e del professionista era difficilmente ipotizzabile. È vero, nel calcio moderno le cose vanno un po’ così ma Skriniar a Milano si è sempre contraddistinto per serietà e professionalità, tanto da meritare la stima di un’intera società, dei compagni (con tanto di fascia da Capitano) e della tifoseria che fino a qualche settimana fa lo ha quasi pregato di rimanere con striscioni pieni di amore e affetto (vedi articolo).

Skriniar, la delusione è tangibile all’interno del mondo Inter: quali sono gli scenari da qui a giugno?

Attenzione, qui non si vuole condannare un calciatore molto forte che decide legittimamente di andare a guadagnare di più in un club prestigioso, ricco e che ha ambizioni di altissimo livello. Qui si chiede solo un po’ di riconoscenza verso un mondo, quello dell’Inter, che ha creduto in lui quando ancora era un signor nessuno, valorizzandolo in Italia e in Europa nonché portandolo a vincere trofei.

Il tifoso interista, che lo ha sempre appoggiato riconoscendo la cattiva gestione della società (e qui si apre un capitolo a parte, altrettanto importante), ora come ora è legittimamente deluso da Skriniar. Inoltre, si chiede quale potrà essere lo scenario qualora rimanesse fino a giugno (vedi ultime). Continuerà a giocare? E se sì, come? Indosserà la fascia di Capitano? Avrà ancora a cuore il destino dell’Inter da qui a fine stagione? Tutti interrogativi giustificati ai quali solo Simone Inzaghi e l’Inter possono rispondere.