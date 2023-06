Skriniar-Inter, addio vicino ma l’obiettivo ora è esserci col Torino

L’Inter è a un passo dalla fine della stagione e si prepara per affrontare l’appuntamento più importante degli ultimi anni (vedi articolo). Nel frattempo, poi, c’è Milan Skriniar che sta facendo di tutto per cercare di recuperare in vista del Torino.

BATTUTE FINALI − L’Inter sta racimolando le ultime forze per andare ad affrontare gli ultimi due impegni della stagione. Prima ci sarà il Torino in campionato, avversario certamente non semplice che punta a qualificarsi in una competizione europea per il prossimo anno con il percorso ancora aperto (vedi articolo). Poi ci sarà la gara più importante degli ultimi anni: la finale di Champions League a Istanbul contro il Manchester City. Milan Skriniar vuole esserci e sta facendo di tutto per recuperare al meglio la propria forma fisica.

Inter, l’obiettivo di Skriniar è esserci alle ultime due: il difensore punta alla convocazione già col Torino

OBIETTIVO − C’era una volta un ragazzo che fece una promessa. Promise che se l’Inter avesse mai vinto la Champions League con lui in squadra avrebbe cambiato il suo nome all’anagrafe. Quel ragazzo di chiama Milan Skriniar e da quel giorno sono cambiate tante cose. Prima fra tutte la decisione di andare via dal club nerazzurro, per trasferirsi a parametro zero altrove. Più precisamente al Paris Saint-Germain. Ma prima che il trasferimento si concretizzi, Skriniar ha un obiettivo: essere convocato con il Torino all’ultima di Serie A per poi esserci in finale di Champions League. Nonostante l’operazione alla schiena alla quale si è sottoposto solamente nel mese di aprile.