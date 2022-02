Skriniar in Inter-Roma pilastro della difesa, anche cambiando ruolo

Inter-Roma ha visto l’apporto fisico e difensivo di Skriniar. Lo slovacco ha dato solidità alla linea, pur trovandosi in ruoli non consueti.

LEADER DIFENSIVO – Skriniar è un leader della difesa dell’Inter. E contro la Roma è arrivata un’ulteriore conferma. Il numero 37 in Coppa Italia ha guidato la sua linea, dando spesso il segnale della carica. Ma soprattutto questa volta lo ha fatto cambiando due ruoli. Senza che nessuno dei due sia il suo abituale nella difesa a tre di Inzaghi.

AL CENTRO DELLA DIFESA – Lo slovacco è il titolare sulla destra della difesa. Contro la Roma invece è partito da centrale, al posto di de Vrij. Con D’Ambrosio alla sua destra e Bastoni a sinistra. Un ruolo già ricoperto con profitto in stagione, in cui evidentemente Inzaghi lo vede bene. Poi però Bastoni ha accusato un problema. E tra le sue diverse opzioni il tecnico ha deciso di far entrare proprio l’olandese col numero 6. Una scelta particolare, che va analizzata.

E POI A SINISTRA – Dovendo rimettere mano alla sua linea difensiva, Inzaghi non è andato sulle soluzioni classiche. Ruolo per ruolo. Non è entrato Dimarco, per farla breve. Il tecnico ha dato fiducia a Skriniar, spostandolo a sinistra. Il ruolo che ricopriva nel 2019/2020, al primo anno di Conte. Ma che da allora ha visto solo occasionalmente. Inzaghi ha puntato su di lui, ricevendo l’ennesima risposta positiva. A prescindere dal ruolo, il numero 37 c’è. Pronto a portare i suoi mattoni per difendere la sua area.