Skriniar, il rientro è imminente: minuti in campo in Torino-Inter?

Milan Skriniar è tornato ad allenarsi in gruppo (qui le ultime). Per lo slovacco, da tempo ai box per un infortunio alla schiena, si avvicina il rientro in campo: lo slovacco troverà minuti in campo in Torino-Inter?

RIENTRO – Milan Skriniar sembra essersi messo alle spalle l’infortunio alla schiena. Lo slovacco, infatti, è tornato a lavorare regolarmente in gruppo ed il suo rientro in campo appare imminente: in Torino-Inter di sabato lo slovacco potrebbe trovare minuti in campo. In campionato il numero 37 dell’Inter non scende in campo da Inter-Sampdoria del 12 febbraio: l’ultima presenza invece, considerando tutte le competizioni, risale al 13 marzo nel finale di Porto-Inter. Da allora al suo posto, nel ruolo di braccetto di destra, ha giocato e con profitto Darmian: proprio l’azzurro è certamente favorito per partire titolare contro il Manchester City il 10 giugno ed il recupero dello slovacco può consentire ad Inzaghi di dare qualche minuto in più di riposo all’ex Manchester United.