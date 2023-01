Skriniar, il futuro dipende dall’attesa. Inter, rischio in un solo caso

Milan Skriniar sta riflettendo sulla proposta di rinnovo ricevuta dall’Inter. Ora tra il difensore e il club è solo questione di attesa.

FIDUCIA AL MASSIMO – Milan Skriniar ha in mano la proposta di rinnovo avanzata dall’Inter. Una proposta volta ad allungare il suo orizzonte in nerazzurro, che al momento non va oltre il prossimo 30 giugno. Ma che soprattutto mira a riconoscere al numero 37 lo status di giocatore chiave della rosa. Motivo per cui la società offre al difensore il massimo dello stipendio, 6 milioni di euro netti a stagione. Stessa cifra di Lautaro Martinez e Nicolò Barella. L’Inter nutre fiducia sulla conclusione della trattativa, e la conferma arriva dalle parole di Simone Inzaghi. Ora la palla passa allo slovacco, che ha due opzioni davanti a sé.

L’Inter presenta a Skriniar il piano A. Basterà?

DUE SCENARI – L’Inter offre a Skriniar il massimo che le sue casse permettono ad oggi. Ma l’attuale capitano nerazzurro sa che il PSG può offrire un ingaggio ben più oneroso. Bisogna tuttavia capire se i parigini sono ancora interessati a lui, considerando le recenti parole di Christophe Galtier, allenatore del PSG. Ora la decisione è completamente nelle mani del difensore. Che può legittimamente attendere un rialzo da parte di altre società. E può farlo in qualsiasi momento da qui al 30 giugno. Nel frattempo, però, l’Inter non deve rimanere ferma in attesa.

Cosa rischia l’Inter?

NUOVI NOMI – L’Inter deve programmare il futuro nel caso in cui Skriniar decida di non rinnovare. E anche nel caso in cui il rapporto col numero 37 continui oltre il 30 giugno. Dal 1° febbraio, ogni momento può essere buono, per il difensore, per rifiutare il rinnovo. Ma la società non dovrà muoversi solo allora per trovare un sostituto. Serve programmazione, quella che non c’è stata finora. Non è infatti accettabile trovarsi in una situazione come quella di Ivan Perisic, solo sei mesi dopo. E ancora più preoccupante è il fatto che non siano usciti molti nomi per il futuro della difesa nerazzurra. Un reparto che rischia di avere il solo Alessandro Bastoni in rosa al 1° luglio. L’Inter rischia quindi di trovarsi seriamente beffata, se Skriniar dovesse rifiutare il rinnovo. E sarebbe una beffa aggiuntiva al danno, che allenatore e tifosi non meritano.