Skriniar, l’espulsione con l’Empoli prima dell’addio. Episodio

Per Milan Skriniar il calvario è nato tutto da quella famosa sfida di San Siro contro l’Empoli. Il 23 gennaio 2023 si è concretizzata la rottura definitiva tra l’ex capitano slovacco e l’Inter, ora orfana del suo miglior difensore.

EPISODIO – Quella doppia ammonizione del 23 gennaio, quell’episodio che ha segnato l’addio di Milan Skriniar, ma perché? In contemporanea l’agente proferiva parole amare, che descrivevano il rapporto con la società e il futuro del giocatore lontano da Milano. La tempistica è stata sicuramente discutibile, ma anche frutto di scelte societarie sbagliate in passato, soprattutto nella scorsa estate. Dopo quella partita di San Siro contro i toscani il difensore ha giocato solo tre partite da titolare, saltando tredici gare ufficiali tra Coppa Italia, campionato e Champions League. Le notizie delle ultime ore non lasciano speranze per un suo rientro, per tale motivo si può già cominciare a parlare di addio (vedi articolo). Una storia d’amore del genere non poteva finire nel peggiore dei modi, a patto che si possa parlare d’amore nel calcio di oggi.