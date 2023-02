Skriniar, dov’eravamo rimasti? In Inter-Milan padrone indiscusso a destra

Milan Skriniar è tornato titolare in Inter-Milan, dopo l’ultima settimana concitata. E in campo ha risposto presente, come e meglio del solito.

A TESTA ALTA – Gran parte degli occhi ieri sera, al fischio d’inizio di Inter-Milan, erano puntati su Milan Skriniar. Perché il difensore rientrava ufficialmente in campo, dal primo minuto, dopo gli ultimi concitati giorni di mercato. Con la certezza quasi totale che i tifosi non avrebbero compromesso la sua prestazione (vedi comunicato della Curva Nord prima del derby). Ma la sua tenuta mentale era tutta da vedere. E va detto che lo slovacco ha risposto alla grande. Anche senza la fascia di capitano al braccio. Facendo paradossalmente meglio del solito.

SGUARDO AVANTI – In Inter-Milan Skriniar non si è limitato alla tradizionale prova difensiva granitica. Del resto la sterilità dell’attacco rossonero non l’ha impensierito più di tanto. Cosa che gli ha permesso di spingersi molto avanti, sostenendo la manovra di squadra quasi in posizione di mezzala. Come si vede dalla sua heatmap presa da SofaScore:

Il numero 37 è il giocatore dell’Inter con più palloni toccati (89). E di conseguenza quello col maggior numero di passaggi riusciti (74) e con la percentuale di precisione più alta (91%). Aggiungiamoci un’occasione da gol creata in avanti, e 6 palloni recuperati. Una partita che rasenta la perfezione, quasi. Ma che in realtà non sorprende, dal punto di vista tattico. Tuttavia rappresenta una splendida conferma per i tifosi nerazzurri. Skriniar è un professionista serio, e darà il 100% per l’Inter fino al termine della stagione. E questa è la notizia migliore del derby dello slovacco.