Skriniar, un disastro contro il Porto. Marcature leggere in area

L’Inter ha superato il turno contro il Porto, ma i rischi presi negli ultimi minuti non devono essere dimenticati. Novanta minuti gestiti in totale tranquillità, poi i sette di recupero vissuti al cardiopalma. Milan Skriniar ne è responsabile.

RESPONSABILE – Milan Skriniar non è affatto entrato bene contro il Porto. Il difensore ha recuperato in extremis dal suo infortunio, ma non ha dato un contributo positivo in campo. Il suo ingresso è stato obbligatorio, Matteo Darmian ha lasciato il rettangolo di gioco stremato ed in preda ai crampi da più di dieci minuti. L’Inter ha vissuto i novanta minuti tranquillamente, rischiando poco e gestendo al meglio il vantaggio maturato nella gara d’andata. Nel recupero è successo di tutto, Sergio Conceicao ha inserito tutti i suoi attaccanti, ma anche i nerazzurri ci hanno messo del proprio. Il primo è stato Milan Skriniar, che si è perso clamorosamente Mehdi Taremi cercando di seguire la palla e non l’uomo, sul colpo di testa finito poi sul palo. Un errore da matita blu, che sottolinea il calo nelle prestazioni e nell’attenzione in questa stagione del difensore.