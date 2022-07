Skriniar corre con l’Inter ma assente alla presentazione della nuova maglia

Skriniar ad Appiano Gentile ma non a Milano può essere un titolo. Skriniar ancora a Milano anziché a Parigi è una notizia. Ed è anche una speranza per tanti tifosi nerazzurri, ormai consapevoli che la cessione del difensore slovacco possa concretizzarsi da un momento all’altro. Non nel tardo pomeriggio di oggi, quando è prevista la presentazione della nuova maglia… ma senza il numero 37. Una combinazione forse non casuale

LEADER NERAZZURRO – Ad Appiano Gentile continua il lavoro dell’Inter agli ordini di Simone Inzaghi, che alle ore 19:00 sarà uno dei protagonisti dell’evento organizzato a Milano. La presentazione “pubblica” ufficiale della nuova maglia dell’Inter non vedrà tra i protagonisti Milan Skriniar, infortunato e uomo-mercato. Più uomo-mercato che infortunato in questo ore, però. Il classe ’95 slovacco ha ripreso a correre. Ed è tornato in gruppo praticamente a tutti gli effetti, sebbene non sia ancora nelle condizioni di scendere in campo. All’evento odierno ci saranno i cinque nuovi acquisti (vedi riepilogo di calciomercato). E altrettanti confermati dalla passata stagione, dal neo 38enne capitano Samir Handanovic al capocannoniere estivo Lautaro Martinez, passando per Robin Gosens, Nicolò Barella e Joaquin Correa, protagonista assoluto in Lugano-Inter (vedi pagelle). Skriniar, invece, non ci sarà. Non è un “indizio di mercato” ma solo uno spunto in più per ribadire l’ordine del giorno in casa nerazzurra: serve uno sforzo importante del Paris Saint-Germain per strappare Skriniar all’Inter. Perché quella maglia oggi non la presenterà, ma non avrà/avrebbe problemi a indosserla quanto prima… Il numero 37 nerazzurro ha ripreso a correre anche per questo e i tifosi nerazzurri lo sanno.