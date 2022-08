Skriniar, una conferma che vale un acquisto. Non solo a livello tecnico

La possibile permanenza di Milan Skriniar all’Inter, con il pericolo PSG sempre dietro l’angolo, avrebbe per i nerazzurri lo stesso valore di un acquisto di livello. Sia a livello tecnico, per quanto dimostrato dal difensore in campo, ma anche e soprattutto a livello di leadership.

INESTIMABILE – È difficile quantificare il valore di Milan Skriniar per l’Inter. Sia in campo, dove le sue prestazioni lo hanno portato a essere – a ragione – visto come uno dei difensori migliori del calcio europeo. Sia nello spogliatoio. Il difensore slovacco ha a più riprese mostrato le sue doti di leader e di trascinatore. Ne è un esempio un episodio a Lecce che a molti non è passato inosservato. Dopo il duro fallo subito da Baschirotto, Lautaro Martinez si è decisamente innervosito. Ed è stato proprio Skriniar ad andare faccia a faccia con il compagno di squadra intimandolo di calmarsi. Un gesto importante, che fa comprendere il motivo per il quale in molti invocano lo slovacco come prossimo capitano dell’Inter.

PERMANENZA – Presto spiegato, quindi, il motivo per il quale la sua permanenza in nerazzurro varrebbe come (e anzi, forse di più) di un acquisto. Dopo l’addio di Ivan Perisic, Milan Skriniar resta uno dei leader più carismatici della squadra. Perdere anche lui non solo sarebbe un duro colpo a livello tecnico per la difesa, ma anche nello spogliatoio per il gruppo e per la squadra. Il PSG fa meno paura rispetto a qualche settimana fa, ma viste le condizioni in cui versa la società è impossibile stare totalmente tranquilli fino al 2 settembre. Dove inizierà un nuovo capitolo per la saga di Milan Skriniar, nel caso sia ancora in nerazzurro: il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2023.