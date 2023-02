Skriniar, con l’Inter ora tutto da dimostrare! Milan prima occasione

Milan Skriniar sarà in campo in Inter-Milan. Lo slovacco, persa la fascia di capitano dopo le vicissitudini legate al mancato rinnovo, dovrà ora dimostrare la serietà e la professionalità che lo hanno sempre contraddistinto

DIMOSTRARE – Milan Skriniar sarà in campo nel Derby. Le parole di Inzaghi alla vigilia di Inter-Milan (qui l’articolo) lasciano poco spazio all’interpretazione: lo slovacco, nonostante l’annunciato addio a giugno, sarà chiamato a dare il suo contributo da qui alla fine della stagione. Ancora troppo importante il suo apporto per gli equilibri di una squadra ancora in corsa su tutti i fronti. Allo slovacco sono richiesti massimo impegno, professionalità ed abnegazione alla causa, tutte qualità sempre mostrate da Skriniar nel corso della sua esperienza all’Inter. Col Milan, nella sfida di domani, lo slovacco sarà chiamato a riconfermare il suo status di giocatore insostituibile: una grande prestazione cancellerebbe, almeno in parte, le ombre piombate sul calciatore dopo l’annuncio del suo addio.