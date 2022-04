Skriniar al centro della difesa ipotesi futura? Dal mercato indizio contrario

Milan Skriniar si è dimostrato molto affidabile nella difesa dell’Inter non soltanto quando schierato sul centro-destra, ma anche centrale al posto di Stefan de Vrij. Dal mercato, però, arrivano indizi che confermano come lo slovacco non cambierà posizione in futuro.

DI NECESSITÀ VIRTÙ – Le prestazioni di Milan Skriniar al centro del terzetto difensivo dell’Inter hanno fatto sorgere l’ipotesi di un cambio di posizionamento definitivo per il giocatore. Che, al momento, si è “limitato” a sostituire (più che egregiamente) Stefan de Vrij proprio in quel ruolo. Lo slovacco, infatti, ha sempre agito sul centro-destra della retroguardia nerazzurra, cambiando posizione soltanto nelle ultime partite (prima di lui a sostituire l’olandese al centro ci avevano pensato Alessandro Bastoni e Andrea Ranocchia). Dal mercato, però, arrivano indizi sul fatto che Skriniar non cambierà “ruolo” definitivamente.

Skriniar e gli altri obiettivi per la difesa: scelte per il futuro

CENTRALE DIFENSIVO – L’obiettivo numero uno per la difesa dell’Inter, infatti, si chiama Gleison Bremer. Che nel Torino copre proprio la posizione centrale del terzetto difensivo granata. Inoltre sembra proprio che il suo arrivo possa coincidere con il sacrificio sul mercato proprio di Stefan de Vrij (vedi focus). Tutto questo a confermare ulteriormente come Milan Skriniar continuerà ad agire sul centro-destra anche nella prossima stagione. Resta il fatto, però, che Simone Inzaghi avrà sempre all’occorrenza un altro più che degno centrale difensivo.