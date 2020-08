Skriniar, annata maledetta: Conte al bivio. Credito Inter: paga o riscatto?

Condividi questo articolo

Milan Skriniar Atalanta-Inter

Skriniar ha deluso nell’ultima stagione con la maglia dell’Inter, perdendo man mano posizioni nelle gerarchie di Antonio Conte. Il difensore non è riuscito a rendere al meglio nella difesa a tre e ora potrebbe essere in uscita sul mercato. Analizziamo il suo rendimento e il futuro

ADATTAMENTO E MERCATO – Il grande Milan Skriniar visto nella gestione Spalletti non si è ripetuto agli ordini di Antonio Conte. Il centrale ha sofferto i compiti in impostazione, ma ha perso anche in marcatura e negli uno contro uno, giocando in una porzione più laterale di campo. Nel finale di stagione, l’ex Sampdoria ha perso il posto in favore di Godin e da settimane circolano ipotesi sul suo futuro. Il difensore potrebbe portare un tesoretto importante nelle casse dell’Inter da reinvestire per rinforzare considerevolmente la rosa. E’ anche vero che una sola annata storta potrebbe essere troppo poco per privarsi di un giovane con le sue prospettive. Conte chiamato a scegliere: opportunità di riscatto con l’Inter o addio?