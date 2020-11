Skriniar, altri minuti nelle gambe per farsi trovare pronto per Conte

Condividi questo articolo

Milan Skriniar partirà titolare anche in Repubblica Ceca-Slovacchia, valida per la Lega B di Nations League. Una notizia positiva anche in ottica di club: Antonio Conte ritroverò il difensore al top, al rientro all’Inter.

INTEGRO – Milan Skriniar sta giocando di nuovo con elevata regolarità, dopo aver debellato il Covid-19. Con l’Inter è rientrato già contro l’Atalanta ad inizio mese, reimpossessandosi della sua mattonella alla destra di Stefan de Vrij. E in questa pausa delle nazionali ha carburato altri minuti nelle sue gambe. Novanta minuti sia contro l’Irlanda del Nord che contro la Scozia. E partirà titolare anche stasera, nella delicata sfida contro la Repubblica Ceca. Che è una sfida valida per la Lega B di Nations League: se i cechi vincono, verranno promossi in Lega A; se vincono Skriniar e compagni, eviteranno la retrocessione in Lega C. E sarebbe il miglior modo per celebrare ulteriormente la fresca qualificazione ai prossimi Europei.

RISALITA – E dopo questi impegni con la Slovacchia, Skriniar è pronto a riprendersi anche l’Inter. In stagione il difensore è sceso in campo appena tre volte: contro Benevento, Lazio e la già citata Atalanta. Ora i problemi fisici (non solo riguardanti il Covid-19) sembrano definitivamente alle spalle, e anche Conte può tornare a lavorare con la sua difesa titolare. Il ritorno al 100% di Skriniar e Alessandro Bastoni, anche lui sugli scudi, porterà benefici anche a Stefan de Vrij, leggermente appannato nelle ultime uscite. L’Inter tornerà così ad avere la sua difesa titolare, che terminò la scorsa stagione come il reparto meno trafitto di tutta la Serie A. Con tutta probabilità, i tre partiranno dal 1′ già nella prossima sfida contro il Torino (in programma domenica alle 15.00). L’obiettivo è chiaro: rinsaldare una retroguardia fino a qui molto meno attenta rispetto al passato.