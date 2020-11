Skrinar, prestazione maiuscola in Sassuolo-Inter. Adesso continuità

Condividi questo articolo

Milan Skriniar Atalanta-Inter

Milan Skrinar, nella sfida di ieri tra Sassuolo ed Inter, conclusa con una rotonda vittoria dei nerazzurri per 0-3, ha fornito una prestazione maiuscola. Il difensore, adesso, deve trovare continuità, indispensabile per raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione

PROVA MAIUSCOLA – Milan Skriniar, nella sfida di ieri tra Sassuolo ed Inter, ha fornito una prova maiuscola. Il difensore slovacco, nel corso di questa stagione, non era mai riuscito a trovare continuità anche a causa della positività al Covid-19 che, di fatto, ne aveva precluso la disponibilità ad Antonio Conte. Adesso, il numero 37 nerazzurro, è tornato in forma partita ed i risultati si vedono. La prova difensiva dell’Inter vista a Reggio Emilia è stata maiuscola. In particolare ha funzionato, in maniera egregia, la catena difensiva di destra, formata dallo slovacco e da Darmian, che aveva a che fare con “il cliente” più complicato con cui avere a che fare: Jeremie Boga. L’ivoriano è stato disinnescato senza troppi problemi da Darmian e Skriniar che ne hanno limitato, con esperienza e bravura, le sortite offensive.

CONTINUITA’ – Adesso a Skriniar, e alla difesa nerazzurra, si richiede continuità. La prova contro il Sassuolo, miglior attacco della Serie A dopo quello nerazzurro, dimostra che è possibile recuperare gli equilibri difensivi visti lo scorso anno, che avevano permesso alla formazione di Conte di chiudere il torneo come miglior difesa. L’equilibrio difensivo è indispensabile per raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione e la crescita della squadra, in tal senso, è fondamentale.