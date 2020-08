Siviglia-Inter 3-2, cinque dati statistici che potresti non...

Siviglia-Inter 3-2, cinque dati statistici che potresti non sapere

Condividi questo articolo

Siviglia-Inter ha purtroppo concluso male la stagione 2019-2020, con la sconfitta per 3-2 che fa sfumare l’Europa League. Ancora rimandato il ritorno a un trofeo, e questa purtroppo non è l’unica nota negativa a livello statistico.

CINQUE – I minuti dopo cui Romelu Lukaku ha sbloccato Siviglia-Inter. Quello del belga diventa il gol più veloce in una finale di Europa League, superato Nikola Kalinic che aveva segnato al 7′ sempre al Siviglia il 27 maggio 2015, pure qui perdendo 2-3. Per trovare una rete più rapida bisogna tornare alla Coppa UEFA 2000-2001, quando Markus Babbel sbloccò al 3′ il match fra Liverpool e Alavés (poi 5-4 ai tempi supplementari).

SEI – I giocatori capaci di andare in gol sia in finale di Champions League (o Coppa dei Campioni) sia di Europa League (o Coppa UEFA). Diego Godin è l’ultimo ad aggiungersi alla lista, aveva segnato anche nel 2014 con l’Atlético Madrid al Real Madrid (pure qui poi perdendo). Come lui anche Dmitri Alenichev, Hernan Crespo, Steven Gerrard, Pedro e Allan Simonsen. Quest’ultimo è l’unico ad averlo fatto anche nell’ormai scomparsa Coppa delle Coppe.

NOVE – Gli anni passati dall’ultimo trofeo dell’Inter, la Coppa Italia il 29 maggio 2011. Considerato che, per forza di cose, bisognerà arrivare come minimo a dieci (non ci saranno altre competizioni da assegnare entro il 2020) saranno almeno agganciate le seconde serie negative della storia del club: dal 1910 al 1920 e dal 1920 al 1930. La peggiore astinenza è dal 1940 al 1953.

DIECI – Le finali delle competizioni UEFA giocate dall’Inter. Quella di ieri è la quarta persa, dopo il 96-97 (Coppa UEFA, Schalke 04), il 71-72 (Coppa dei Campioni, Ajax) e il 66-67 (Coppa dei Campioni, Celtic).

TRENTAQUATTRO – I gol di Lukaku nella sua prima stagione in nerazzurro. L’illusorio 0-1 di Siviglia-Inter ha permesso al belga di eguagliare il record di Ronaldo nel 1997-1998.