Singo, obiettivo dell’Inter per la fascia? I numeri stagionali col Torino

Wilfred Singo è stato accostato all’Inter come possibile rinforzo per la fascia destra. I numeri stagionali dell’esterno ivoriano, in forza al Torino

I NUMERI – Singo sembra essere finito nel mirino dell’Inter, alla ricerca di un vice-Dumfries dopo il mancato riscatto di Bellanova dal Cagliari. L’esterno classe 2000, in forza al Torino, nell’ultima stagione ha collezionato 35 presenze stagionali fra Serie A e Coppa Italia siglando 2 gol e fornendo 3 assist. Numeri non eccezionali ma che sono influenzati dal tipo di gioco predicato da Juric in granata, più di attesa che di offesa.

PROSPETTIVE – Singo sarebbe sicuramente un’acquisto di prospettiva. Il classe 2000 ha ancora ampi margini di crescita ed una fisicità importante, il che lo rende perfetto come vice-Dumfries. Il contratto in scadenza nel 2024, inoltre, rende l’ivoriano una potenziale occasione di mercato: l’esborso per strapparlo al Torino non dovrebbe essere esoso e nella situazione economica in cui versa l’Inter è un aspetto da considerare.