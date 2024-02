Simeone e quella E che può complicare i piani ambiziosi dell’Inter

Simeone tornerà a San Siro da avversario dell’Inter stando seduto in panchina come e contro l’amico Inzaghi ma solo uno dei due andrà avanti. La Champions League offre una grande sfida tra due squadre allenate e gestite in modo opposto ma terribilmente simili nella sostanza

BOTTA E RISPOSTA – L’Atletico Madrid di Diego Simone guarda l’Inter di Simone Inzaghi contro la Salernitana e impara. Guarda, impara e risponde. Anzi, guarda, impara, risponde e provoca. Il 4-0 di Milano dopo nemmeno diciassette ore diventa 5-0 in quel di Madrid. Questo il risultato di Atletico Madrid-Las Palmas nella Liga spagnola. In rete con una doppietta sia Marcos Llorente tra il 16′ e il 20′ sia Angel Correa tra il 47′ e il 62′, quest’ultimo su rigore. Chiude la pratica Memphis Depay all’87’, quando la rete serve solo a ribadire che si può sempre migliorare. Il poker non bastava, meglio un pokerissimo! E il Las Palmas in Spagna non è l’ultima in classifica, anzi. Un biglietto da visita piuttosto importante prima del viaggio in direzione Milano. Ancora più importante visto che Alvaro Morata resta fuori per infortunio e Antoine Griezmann rimane seduto comodamente in panchina ad assistere allo spettacolo dei compagni. The Simeone show.

Simeone sfida Simone: Inter-Atletico Madrid in filosofia

L’AVVERSARIO PEGGIORE – Il “Cholo” Simeone non è Pep Guardiola ma è probabilmente l’unico allenatore, attualmente impegnato in Champions League, in grado di ottenere gli stessi risultati di Inzaghi facendo l’esatto opposto. Filosofie diverse ma a certi livelli ciò che conta è il risultato. La concretezza nel raggiungerlo. Difendere e attaccare non sono scelte ma obblighi per ottenere una vittoria, anche se per Simeone e Inzaghi le priorità sono inverse. In teoria… Segnare cinque gol senza subirne, pur facendo delle rotazioni strategiche in vista della trasferta internazionale in casa dell’Inter, è più di un segnale. Un avvertimento che l’Inter riceve in tempo reale. Non c’è un favorito, si gioca alla pari ma neanche distrattamente per il pari. Attenzione: la differenza tra (Diego) Simeone e Simone (Inzaghi) non è solo nella “E” in più nel nome. Ma è una netta differenza calcistica che l’Inter deve fronteggiare, perché nemmeno l’Atletico Madrid scherza.