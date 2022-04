Si scrive muro si legge Skriniar: all’Inter con lavoro, impegno e dedizione

Skriniar è il vero fuoriclasse dell’Inter di Simone Inzaghi. Lo slovacco è diventato insuperabile. La sua storia è frutto di lavoro, dedizione e impegno

MURO − Un sinonimo di muro? Barriera, ostacolo, muraglia, parete, Skriniar. Eh si, tra i vocaboli facenti parte del significato di muro rientra a pieno regime anche Milan Skriniar. Lessicologia a parte, domenica sera è arrivata l’ennesima prova straordinaria del difensore slovacco. Migliore in campo per distacco di Juventus-Inter, il centrale nerazzurro ha praticamente messo in tasca Dusan Vlahovic, il quale è riuscito a tirare solamente una volta verso la porta di Handanovic. Peraltro in maniera piuttosto smorzata. Vlahovic è soltanto l’ultimo della grande schiera di attaccanti contro cui Skriniar ha giocato quest’anno. Da Benzema e Salah in Champions League passando per Osimhen e lo stesso Vlahovic in campionato. Il risultato sempre lo stesso: tutti a rimbalzargli contro.

EVOLUZIONE − Skriniar è il vero top player dell’Inter. Una storia quella dello slovacco in nerazzurro contraddistinta da lavoro, dedizione e crescita continua. L’esperienza di Skriniar si può sintetizzare in tre importanti fasi: sorpresa, apprendimento e gloria. La prima è legata al suo arrivo a Milano dalla Sampdoria. Arrivato quasi come un oggetto misterioso, in pochissimo tempo prende in mano la retroguardia a quattro dell’allora Inter di Spalletti guidandola verso la qualificazione in Champions League.

Poi è arrivata la fase dell’apprendimento. Conte diventa tecnico dell’Inter trasformando il pacchetto da quattro a tre. Cambiamento che provoca diverse complicazioni per Skriniar, al punto da ritrovarlo quasi con le valigie in mano direzione Tottenham. Risultato? Panchina, apprendimento continuo e ritrovata titolarità. Infine, ecco la terza fase: la gloria. Skriniar non solo è diventato un maestro della difesa a tre ma è cresciuto anche in duttilità. Che giochi a destra o centrale non fa alcuna differenza. Il lavoro continuo lo ha trasformato nel top player che è oggi. Ossia un difensore tra i top 3 in Europa.