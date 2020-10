Shakhtar Donetsk-Inter: dita incrociate per Sensi e Sanchez. Le ultime

Stefano Sensi Inter

Stefano Sensi e Alexis Sanchez sono rimasti esclusi da Genoa-Inter. Conte non ha voluto correre rischi e spera di recuperarli per la sfida di martedì, a Kiev, contro lo Shakhtar Donetsk. La situazione

DUBBIO – La vittoria di Genova fa sorridere l’Inter. Archiviata la buona prova di ieri, i nerazzurri guardano già alla sfida di martedì, a Kiev, contro lo Shakhtar Donetsk. È una gara già fondamentale per gli equilibri del gruppo B, che Antonio Conte vorrebbe giocarsi con tutti gli interpreti a disposizione. Il riferimento a Sensi e Sanchez, i due grandi esclusi di Genoa-Inter, non è casuale. L’ex centrocampista del Sassuolo è afflitto dai problemi muscolari, dopo aver saltato anche il derby per squalifica. Anche Sanchez è alle prese con problematiche simili, che lo caratterizzano ormai dalla pausa nazionali. Conte avrà a disposizione almeno un altro paio di sedute di allenamento per verificare le condizioni dei suoi calciatori. Le valutazioni del tecnico, al netto dei recuperi di Bastoni e Hakimi, Conte è chiamato a ragionare sul lungo periodo. Dopo Shakhtar Donetsk-Inter, sono in programma le sfide con Parma (31 ottobre) e Real Madrid (3 novembre, ancora in trasferta). Per il tecnico non si tratta di una scelta facile, nonostante abbia già fatto capire di non voler correre rischi inutili in questa situazione.