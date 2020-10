Shakhtar Donetsk-Inter 0-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Condividi questo articolo

Alessandro Bastoni Shakhtar Donetsk-Inter

Shakhtar Donetsk-Inter prolunga l’astinenza da vittorie in Champions League per i nerazzurri. Dai dati statistici sulla seconda giornata del Gruppo B emerge un precedente che fa ben sperare, ma anche la necessità di dover migliorare per poter passare il turno.

UNO – Il gol subito dall’Inter nei quattro confronti diretti con lo Shakhtar Donetsk. L’ha messo a segno Elano nell’1-1 del 24 agosto 2005, ritorno del turno preliminare.

Scorri le pagine successive per scoprire i restanti quattro dati statistici particolari da Shakhtar Donetsk-Inter 0-0. Se non visualizzi correttamente le schede clicca qui.

Pagina Successiva ->