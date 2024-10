I sette giorni di Arnautovic: da Berna a Empoli. L’Inter lo aspetta

Arnautovic, a sette giorni dallo sconforto di Berna, va caccia del riscatto in Empoli-Inter. L’austriaco ha bisogno subito di risposte.

RISCATTO – Sette giorni per riprendersi, sette giorni per non pensarci più. Domani Empoli-Inter dovrà essere anche la partita di Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco, che a meno di sorprese dovrebbe entrare a gara in corso e non giocare dall’inizio, va a caccia del riscatto dopo il rigore divoratosi sette giorni fa a Berna. La sua immagine è stata sicuramente la nota più negativa dell’ultima serata europea della Beneamata. Un’immagine di sconforto e tristezza, con lo stesso Simone Inzaghi, autore di un gesto di grande umanità subito dopo la fine della partita, decisa peraltro da Marcus Thuram, entrato alcuni minuti prima proprio al posto dell’ex Bologna. L’Inter ha bisogno di tutto il suo parco attaccanti, ecco perché quell’insofferenza sarà fondamentale trasformarla in energia positiva da trasmettere in campo.

Arnautovic ritrova l’Empoli e l’Inter vuole ritrovare Marko

RITROVARSI – Arnautovic troverà certamente minuti nella ripresa, visto che contro la Juventus, nel pirotecnico 4-4 di San Siro, è rimasto in panchina per tutti e novanta i minuti. Inizialmente, Inzaghi dovrebbe partire con la coppia titolare, ma la staffetta a gara in corso è praticamente scontata. Arnautovic, dunque, avrà le sue chance per mettersi in mostra e far vedere a Inzaghi e ai suoi compagni di essersi scrollato di dosso quella tracotante negatività vistasi a Berna. Inoltre, ritroverà appunto Empoli e il Castellani. Proprio lo scorso anno, nella gara contro i toscani, giocatasi di domenica all’ora di pranzo (0-1 rete di Dimarco), Arnautovic subì il suo più grande stop della stagione. Un infortunio, che condizionò fortemente la sua prima parte di annata, tanto da rimanere fuori per oltre due mesi.