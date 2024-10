Serie A, è tutto aperto ed equilibrato: l’Inter insegue il Napoli

L’Inter insegue il Napoli, a ruota anche Juventus e Lazio. Più defilati Milan e Atalanta. Ma la Serie A resta apertissima.

CLASSIFICA – Nonostante qualche punti buttati qui e lì, la Serie A 2024/2025 è partita con il massimo equilibrio. Dopo sette partita dal via, l’Inter si ritrova a inseguire a due punti dal Napoli che ha chiuso le prime battute di campionato al primo posto e si gode la vetta in solitaria alla seconda pausa per le Nazionali. L’Inter ha chiuso questo primo mese e mezzo con 14 punti, frutti di quattro vittorie due pareggi e una sconfitta nel derby contro il Milan. Con l’arrivo di Antonio Conte al Napoli, gli azzurri hanno ripreso il ritmo di due anni fa quando alla guida del Napoli c’era Luciano Spalletti. Stesso discorso anche per Milan e Juventus che nelle ultime uscite hanno perso e pareggiato. Proprio questi due risultati hanno dimostrato come anche le piccole potranno fare differenza.

Salvezza e scudetto la Serie A è aperta

NON SOLO SCUDETTO – A ruota, a pari punti con la Juventus, ci sono Lazio e Udinese. Se i laziali sono abituati a viaggiare intorno alla quinta o sesta posizione, per l’Udinese invece questo è un grandissimo inizio. I friulani allo stesso tempo hanno vinto quattro partite e stanno provando a scardinare le difese delle big. L’anno scorso invece, già dopo sette partite l’Inter aveva dato il primo affondo prima dello stop di metà dicembre. Anche in basso si va verso lo stesso ragionamento. Con un campionato lunghissimo, la lotta alla salvezza resterà aperta più a lungo con Parma, Cagliari, Lecce, Genoa, Monza e Venezia racchiusi nel giro di due punti.