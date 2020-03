Serie A, Tommasi lancia la volata stipendi: domani si decide pure per l’Inter

La Serie A domani potrebbe adottare la linea comune sugli stipendi dei giocatori, per affrontare le conseguenze economiche dell’emergenza Coronavirus. Dopo che ieri si è mossa la Juventus (vedi articolo) ora potrebbe toccare a tutte le altre, Inter compresa, come confermato da Tommasi.



ARRIVA IL TAGLIO? – La Lega Serie A domani farà sapere all’AIC la strategia sugli stipendi dei calciatori. L’annuncio è arrivato venerdì (vedi articolo), ma ieri c’è stata la novità della Juventus, che si è mossa per prima. I bianconeri hanno tagliato parte dei compensi da marzo a giugno, e potrebbero essere “copiati”. Questa linea infatti potrebbe essere adottata anche dalle altre società, anche se per l’Inter e le altre diciotto le cifre saranno ben diverse da quelle dei bianconeri (vedi articolo). Si va una sospensione momentanea degli stipendi per prima squadra e staff tecnico, in attesa di capire se e quando si potrà riprendere a parlare di calcio giocato. La questione non è secondaria, perché un conto è congelare fino alla ripresa e un altro è avere la stagione già conclusa, eventualità peraltro ipotizzata in serata da Damiano Tommasi (vedi articolo). La Serie A si muove durante l’emergenza Coronavirus: domani si capirà la linea sugli stipendi, mentre per il campo non è ancora il momento opportuno.