Serie A – Summer Edition: il possibile calendario finale (ma da Napoli-Inter!)

La Serie A le sta provando tutte per riprendere la stagione interrotta a marzo causa Coronavirus. E in caso di OK al ritorno in campo, la speranza è quella di riuscire a terminare il tutto. In programma un finale di stagione all’insegna dell’emergenza. E in ballo c’è anche la Coppa Italia, da cui si sarebbe deciso di riprendere. In ogni caso, toccherà proprio all’Inter inaugurare questo (per ora solo ipotetico) calendario estivo

CALENDARIO SUMMER EDITION – La Serie A vuole ripartire. A dire il vero non tutte le squadre, ma questa non può essere una notizia, altrimenti non ci sarebbero i presupposti per riprendere e terminare la stagione 2019/20. E quindi bisogna far finta che tutti i presidenti vogliano riprendere l’attività sportiva. Anche per questo motivo la palla passa dalla FIGC al Governo attraverso la Lega Serie A, che intanto pianifica il suo calendario 2.0. Si attendono novità e protocolli per la messa in sicurezza degli atleti, intanto una bozza del finale di stagione può essere fatta. In programma 127 partite sul suolo nazionale, tutte a porte chiuse e forse qualcuna pure a campo neutro. Alle 120 gare mancanti (ultime 12 giornate di Serie A) vanno sommati i 4 recuperi (25ª giornata, quella di Inter-Sampdoria), le 2 semifinali di ritorno di Coppa Italia (Juventus-Milan e Napoli-Inter) e ovviamente la finalissima in programma a Roma (teoricamente). Si cerca di far ripartire il campionato entro metà giugno, possibilmente inaugurando la settimana con le semifinali di coppa (vedi articolo). In campo ogni tre giorni circa, così da finire entro il 2 agosto e consegnare le squadre alla UEFA, che ha già riprogrammato il calendario di Champions ed Europa League 2019/20. Di seguito l’ipotetica bozza del calendario italiano di fine stagione, Inter subito in campo.

SEMIFINALI COPPA ITALIA – Martedì 9 e mercoledì 10 giugno

25ª GIORNATA SERIE A – Sabato 13 e domenica 14

27ª GIORNATA – Martedì 16 e mercoledì 17

28ª GIORNATA – Sabato 20 e domenica 21

29ª GIORNATA – Martedì 23 e mercoledì 24

30ª GIORNATA – Sabato 27 e domenica 28

31ª GIORNATA – Martedì 30 giugno e mercoledì 1° luglio

32ª GIORNATA – Sabato 4 e domenica 5

33ª GIORNATA – Martedì 7 e mercoledì 8

34ª GIORNATA – Sabato 11 e domenica 12

35ª GIORNATA – Martedì 14 e mercoledì 15

36ª GIORNATA – Sabato 18 e domenica 19

37ª GIORNATA – Martedì 21 e mercoledì 22

38ª GIORNATA – Sabato 25 e domenica 26

FINALE COPPA ITALIA – Mercoledì 29 luglio o sabato 1° agosto

NB: da non escludere l’ipotesi di giocare anche di lunedì (posticipo), giovedì (turno infrasettimanale) e venerdì (anticipo) per spalmare meglio le partite in base ai diritti TV.