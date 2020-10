Serie A – I promossi e rimandati della terza giornata

Serie A 2020-2021, si è chiusa ieri sera la terza giornata di campionato (vedi articolo). Di seguito i promossi e i rimandati di questo turno, monco di Genoa-Torino e Juventus-Napoli, non disputate per le note vicende legate ai contagi da COVID-19.

Il terzo turno del campionato di Serie A si è concluso ieri con la netta vittoria del Milan contro lo Spezia, in quanto non si è disputato il posticipo Juventus-Napoli. Domani è previsto il 3-0 a tavolino, in attesa del ricorso. In questo turno l’Inter non è andata oltre un 1-1 che lascia molti rimpianti ai nerazzurri sul campo della Lazio, mentre si sono confermati i grandi avvii di campionato di Atalanta e Milan. Risultati importanti anche per la Roma, che ottiene la prima vittoria in campionato, mentre nella lotta salvezza sono arrivati tre punti d’oro per Parma e Benevento.

Scorri le schede per vedere promossi e rimandati della terza giornata di Serie A. Clicca qui se non visualizzi le schede.

