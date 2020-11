Serie A – I promossi e i rimandati della sesta giornata

Serie A 2020-2021, si è chiusa ieri sera la sesta giornata di campionato (qui risultati e classifica). Di seguito i promossi e rimandati di questo turno

Col posticipo di ieri sera Verona-Benevento si è chiusa anche la sesta giornata del campionato di Serie A. Prosegue la marcia del Milan in vetta alla classifica, mentre l’Inter viene stoppata sul pari casalingo dal Parma. Si rivede anche la Juventus, vittoriosa sul campo dello Spezia grazie al rientrante Cristiano Ronaldo mentre continua il buon momento della Roma. Cade per la prima volta (sul campo) il Napoli, sconfitto in casa dal sempre più sorprendente Sassuolo. In coda da registrare l’importante successo del Bologna sul Cagliari, mentre continua l’inizio di stagione da inubo del Torino, sconfitto anche dalla Lazio in una gara incredibile che la squadra di Giampaolo sembrava avere in pugno.

Scorri le schede per vedere promossi e rimandati della sesta giornata.

