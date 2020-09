Serie A – I promossi e rimandati della seconda giornata

Condividi questo articolo

Logo Serie A Inter-News

Serie A 2020-2021, si è chiusa ieri sera la seconda giornata di campionato (vedi articolo). Di seguito i promossi e i rimandati di questo turno, tra conferme e sorprese.

Con il posticipo di ieri tra Bologna e Parma si è conclusa la seconda giornata del campionato di Serie A. Ovviamente è ancora presto per poter avere indicazioni precise sulla lotta per lo scudetto, quella per l’Europa o per la salvezza, ma in questa giornata ci sono state sicuramente squadre che hanno ben impressionato e altre che sono andate sotto le attese. È stata la giornata del debutto dell’Inter, coi nerazzurri che hanno faticato più del previsto per battere la Fiorentina. Anche il primo vero big match Roma-Juventus, terminato in parità, ma sono stati assegnati anche dei punti che potrebbero già risultare pesanti in ottica salvezza: per esempio quelli strappati dal Benevento sul campo della Sampdoria.

Scorri le schede per vedere promossi e rimandati della seconda giornata di Serie A. Clicca qui se dall’app non visualizzi le schede.

Pagina Successiva ->