Serie A – I promossi e i rimandati dell’ottava giornata

Serie A 2020-2021, si è chiusa ieri l’ottava giornata di campionato (QUI risultati e classifica). Di seguito i promossi e i rimandati di questo turno

Si è disputata in questo fine settimana l’ottava giornata del campionato di Serie A. Il turno dopo la sosta ha visto la conferma del Milan, che si è imposto nel big match contro il Napoli mantenendo la vetta della classifica. Buone notizie anche per l’Inter che ha dato l’ennesima prova di pazzia vincendo 4-2 contro il Torino con un’altra rimonta. Molto più tranquilla la vittoria della Juventus contro il Cagliari, mentre continuano i grandi inizi di campionato del Sassuolo, prossimo avversario dell’Inter, e della Roma. In coda importanti successi di Benevento e Udinese contro Fiorentina e Genoa sempre più in crisi.

Scorri le schede per vedere promossi e rimandati dell’ottava giornata di Serie A. Clicca qui se dall’app non visualizzi le schede.

