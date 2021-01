Serie A – I promossi e i rimandati della diciannovesima giornata

Serie A 2020-2021, si è disputata la diciannovesima giornata del campionato che ha chiuso il girone d’andata col Milan campione d’inverno e l’Inter al secondo posto (qui risultati e classifica). Di seguito i promossi e i rimandati di questo turno

Si è disputata lo scorso fine settimana la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2020-2021 che ha chiuso il girone d’andata. Il Milan è campione d’inverno, ma deve fare i conti con la brutta sconfitta casalinga contro l’Atalanta. Non ne approfitta l’Inter che non va oltre il pari a reti inviolate sul campo dell’Udinese e fallisce l’aggancio in vetta. Si riscattano Roma e Juventus, mentre crolla ancora il Napoli. In coda importanti vittorie per Genoa e Fiorentina, mentre continua la crisi nera di Parma e Cagliari. Di seguito i promossi e i rimandati di questo turno.

SERIE A, DICIANNOVESIMA GIORNATA: I PROMOSSI

ATALANTA – Impossibile non inserire l’Atalanta di Gian Piero Gasperini tra i promossi di questa giornata di Serie A. I bergamaschi scendono in campo a San Siro contro il Milan capolista e sfoderano una delle loro classiche prestazioni da grande, vincendo nettamente (0-3) e meritatamente dominando in lungo e in largo i rossoneri. Quando l’Atalanta è in queste giornate sembra essere imbattibile per chiunque, anche se forse per lo scudetto c’è ancora troppa discontinuità.

VERONA – Il Verona conferma la sua reputazione di squadra decisamente rognosa e si porta a casa il prestigioso scalpo del Napoli. La squadra di Ivan Juric è una solida realtà del campionato di Serie A e per il momento si conferma in buona posizione per tentare il colpaccio verso la zona europea della classifica. Promozione meritata in questo turno.

GENOA – Il Genoa batte il Cagliari in uno scontro diretto particolarmente importante e per la prima volta esce dalla zona retrocessione della classifica. La cura Davide Ballardini sta funzionando ancora una volta: undici punti (su diciotto totali) in sei partite. Per la salvezza ci sarà ancora da lottare e soffrire, ma il tecnico è uno specialista in queste situazioni.

SERIE A, DICIANNOVESIMA GIORNATA: I RIMANDATI

NAPOLI – Il Napoli di Gennaro Gattuso, che nelle ultime giornate era riuscito a riavvicinarsi alla zona scudetto, cade ancora una volta quando sembra essere a un passo dal salto di qualità che serve per poter dire la propria per il titolo. La squadra ha una sua identità e possiede individualità importanti, ma la sensazione è che sia una delle grandi incompiute di questo campionato di Serie A.

CAGLIARI – L’abisso in cui è sprofondata la squadra sarda sembra essere senza fondo. Contro il Genoa è arrivata la sesta sconfitta consecutiva in una prestazione che, al netto della generosità dimostrata dalla squadra, ha confermato tutte le lacune del gruppo di Eusebio Di Francesco. Il presidente Tommaso Giulini ha clamorosamente annunciato il rinnovo del tecnico in un momento in cui tutti si aspettavano l’esonero, basterà per ridare all’ambiente la serenità necessaria?

PARMA – Insieme al Cagliari è la grande malata di questo campionato di Serie A. Contro la Sampdoria al Tardini arriva l’ennesima sconfitta che complica ancora di più la classifica degli emiliani. Il ritorno in panchina di Roberto D’Aversa al momento non ha ancora prodotto gli effetti sperati, probabilmente al tecnico serve qualche aiuto dal mercato, ma ormai tempo e risorse sono esigui.