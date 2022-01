Serie A – I promossi e i rimandati della ventiduesima giornata

Serie A 2021-22 si è disputata la ventiduesima giornata di campionato (QUI risultati e classifica). Di seguito i promossi e i rimandati di questo turno.

Col posticipo Fiorentina-Genoa 6-0 di ieri sera si è chiusa la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Non si verifica il sorpasso in vetta. L’Inter, infatti, mantiene la testa della classifica nonostante il pareggio sul campo dell’Atalanta grazie alla clamorosa sconfitta casalinga del Milan contro lo Spezia. Ne approfitta il Napoli che, battendo il Bologna, rosicchia qualche punto alle milanesi. Risale la Juventus e alle spalle dei bianconeri si compatta un nutrito gruppo di inseguitrici per l’ultima posizione valida per le coppe. In coda, oltre al già menzionato colpo milanese dello Spezia, fa un piccolo passo il Venezia. Di seguito i promossi e i rimandati di questo turno.

SERIE A, VENTIDUESIMA GIORNATA: I PROMOSSI

SPEZIA – L’impresa di giornata la firma senza dubbio lo Spezia di Thiago Motta. La vittoria di San Siro pesa infatti come un macigno sia sulla lotta per lo scudetto sia su quella salvezza. Bravi e fortunati i liguri a sfruttare l’occasione d’oro che si sono ritrovati per le mani e adesso la loro classifica della Serie A è molto più sorridente. Con questa sono tre vittorie nelle ultime quattro partite, con due colpi clamorosi come quelli di Napoli e Milano: se la società voleva che Thiago Motta rinforzasse la sua panchina, si può dire che le risposte sono arrivate.

NAPOLI – Il Napoli di Luciano Spalletti cercava conferme e continuità sul mai facile campo del Bologna e le ha trovate entrambe. La vittoria per 0-2 del Dall’Ara permette ai partenopei di consolidare il terzo posto in classifica e rosicchiare qualche punto alle milanesi. La distanza dalla vetta è ancora importante, considerando anche la partita in meno dell’Inter, ma forse il periodo più buio è alle spalle.

FIORENTINA – Ci aspettava una reazione dalla squadra di Vincenzo Italiano per spazzare via la recente mini crisi e cancellare l’umiliante 4-0 subito dal Torino e le aspettative non sono state deluse. Il Genoa non è certo l’avversario più ostico che si possa affrontare in questa Serie A, ma una squadra affamata di punti salvezza può sempre rappresentare una grossa insidia. I gigliati invece non sono caduti nella trappola e hanno sommerso di reti i malcapitati rossoblù. Ora la Fiorentina è candidata per un posto nelle prossime coppe europee, sicuramente un ottimo risultato per un ambiente reduce da anni di salvezze sofferte.

SERIE A, VENTIDUESIMA GIORNATA: I RIMANDATI

MILAN – In casa rossonera si recrimina, nemmeno a torto, per quanto successo nell’assurdo finale della partita contro lo Spezia. La grande colpa dei rossoneri però è l’essersi ritrovati nella condizione di subire la beffa, mantenendo lo Spezia in partita fino al 96′. Questo turno era in teoria favorevole al Milan e, dopo il pareggio dell’Inter a Bergamo, l’occasione del sorpasso alla vetta della Serie A era servita su un piatto d’argento. Al fischio finale invece la squadra di Stefano Pioli ha addirittura perso un punto dai nerazzurri. Serate come questa fanno male al morale e il tecnico dovrà sicuramente tenere alta la guardia per evitare sbandamenti del gruppo.

SAMPDORIA – La sconfitta casalinga contro il Torino è costata definitivamente la panchina a Roberto D’Aversa. Il tecnico era già in discussione da diverse settimane e la terza sconfitta consecutiva è stata quella fatale. La Sampdoria adesso si ritrova in una situazione di classifica sicuramente meno solida rispetto a qualche settimana. Al rientrante Marco Giampaolo (e a Stefano Sensi) il non facile compito di rimettere assieme i cocci.

GENOA – Sono stati giorni convulsi sulla sponda rossoblù di Genova, con la cacciata sabato mattina di Andriy Shevchenko. La trasferta a Firenze non era certo l’occasione migliore per andare a caccia di punti per la classifica e per il morale, ma c’è modo e modo di perdere e subire sei gol è indubbiamente un modo pessimo. Il Genoa in questo momento sembra una squadra allo sbando e il nuovo tecnico (da ufficializzare) Bruno Labbadia dovrà fare un’impresa per mantenere il “grifone” in Serie A.