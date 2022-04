Serie A, la classifica senza errori dal dischetto: Inter prima e potenziale +6!

Serie A infuocata. Si riparte dalle polemiche, che non si fermano neanche tra un turno e l’altro. Archiviato il weekend della 34ª giornata, i riflettori continuano a essere puntati sugli arbitri, anche se/quando non hanno colpe. E tutti i riflettori arrivano dalla stessa fonte, che in realtà è una sorgente il cui flusso monodirezionale punta semplicemente a infiammare la lotta Scudetto. Effetto tutt’altro che da estintore. E l’Inter perde quota nelle nuove classifiche veicolate. Ma nessuno pensa ai rigori? Eppure…

NUOVE CLASSIFICHE VIRTUALI – Nelle ultime ore è diventata virale la “classifica senza errori arbitrali”, ricostruita in maniera soggettiva secondo particolari parametri per dimostrare qualcosa. Forse proprio quel “qualcosa” a cui alludeva nei giorni scorsi Stefano Pioli (vedi focus). In pratica, alla vigilia del recupero Bologna-Inter, il protagonista assoluto del calcio italiano continua a essere la polemica… arbitrale. I messaggi veicolati da troppi addetti ai lavori sulla Serie A 2021/22 non fanno altro che screditare gli arbitri. E in alcuni casi anche allenatori e calciatori, ovviamente avversari. Perché – ricordiamo – in Italia è difficile scindere il lavoro dal tifo. E quando l’errore c’è, ed è oggettivo, non dovrebbe essere un problema farlo notare. Diversa è la sindrome da accerchiamento, secondo la quale gli errori arbitrali fanno parte di un complotto ai danni di una sola squadra e/o a favore della diretta avversaria. Siamo nel 2022, questi discorsi potevamo andar bene all’incirca vent’anni fa. Lustro in più, lustro in meno. E visto che oggi “la classifica senza errori arbitrali” non ha alcun fondamento né logica, proponiamo un’altra prospettiva altrettanto inutile: la classifica senza errori dal dischetto! Perché i rigori, soprattutto se sbagliati, indirizzano i campionati…

L’importanza di non sbagliare i rigori

INVERSIONE IN VETTA – A differenza dell’altra inutile classifica virtuale, questa quantomeno è ricostruita in maniera oggettiva. Certo, sbagliare un rigore fa parte del gioco del calcio, quindi non è un dettaglio trascurabile. Però si parte dal presupposto che anche un errore arbitrale possa esserlo. Il problema, semmai, sarebbe la malafede arbitrale. E sarebbe altrettanto grave alludere che sia così. Così come pretendere che ci sia “compensazione” tra torti e favori (vedi focus). Ma come sarebbe la classifica di Serie A, oggi, se nessun battitore avesse sbagliato dagli undici metri? L’Inter, senza gli errori di Federico Dimarco in Inter-Atalanta (2-2) e di Lautaro Martinez in Milan-Inter (1-1), sarebbe prima con 4 punti in più. E una partita in meno ancora da recuperare. Quindi, potenzialmente a +5 sulla seconda. Anzi, a +6, grazie alla differenza reti, che prenderebbe il posto dei punti negli scontri diretti come criterio per assegnare lo Scudetto in caso di arrivo a parità di punteggio. Incredibile! Vergognoso, nel 2022, sbagliare ancora i rigori…

ERRORI DAL DISCHETTO – Per il resto, nessuna variazione per il Milan – però secondo – cancellando il rigore sbagliato da Theo Hernandez in Milan-Spezia (1-2). La lotta al quarto posto sarebbe più avvincente se i tiri di Jordan Veretout in Juventus-Roma (1-0) e Lorenzo Pellegrini in Roma-Juventus (3-4) non fossero stati respinti da Wojciech Szczesny, assoluto para-rigori di questa Serie A (3 su 5!). Infine, con il gol di Ciro Immobile in Lazio-Empoli (3-3) e Giovanni Simeone in Empoli-Verona (1-1), che confermano come Guglielmo Vicario sia l’incubo dal dischetto in questa Serie A (solo 3 gol subiti su 7 rigori!), l’Empoli sarebbe un po’ più lontana dalla quota-Salvezza. Inutili, invece, i rigori di Cristiano Biraghi e Joao Pedro nel pareggio di Cagliari-Fiorentina (1-1), così come quello di Francesco Caputo in Verona-Sampdoria (1-1) avendo segnato proprio sulla ribattuta. Di seguito la speciale classifica senza errori dal dischetto!

Serie A: la classifica senza errori dal dischetto

1. INTER 76 (+4)*

2. Milan 74 (0)

3. Napoli 67

4. Juventus 62 (-4)

5. Roma 60 (+2)

6. Lazio 58 (+2)

7. Fiorentina 56*

8. Atalanta 53 (-1)*

9. Verona 51 (+2)

10. Sassuolo 46

11. Torino 43*

12. Udinese 40*

13. Bologna 39*

14. Empoli 35 (-2)

15. Spezia 31 (-2)

16. Sampdoria 30

17. Cagliari 28

18. Salernitana 25*

19. Genoa 25

20. Venezia 22*

* una partita da recuperare

NB: utilità zero, ma volete mettere la soddisfazione di veicolare liberamente altra fuffa?