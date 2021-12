Serie A, l’Inter di Inzaghi per ora inverte una tendenza storica: paradosso Napoli

Serie A, stanno cambiando gli equilibri e si perdono anche le ultime poche certezze? L’Inter di Inzaghi chiude il girone di andata al comando di tutte le classifiche possibili, tranne una storicamente molto ambita nella lotta scudetto

NAPOLI “PRIMO” NON BASTA – Si dice che l’attacco sia la miglior difesa. Ed è il caso specifico dell’Inter di Simone Inzaghi che, oltre a essere prima in Serie A (vedi classifica), è prima anche nella speciale classifica dei “Gol fatti”. Sì, ma non in quella dei “Gol subiti”. Un paradosso se consideriamo chi guida questa classifica: il Napoli di Luciano Spalletti, battuto a Milano 3-2 (vedi video degli highlights di Inter-Napoli). L’Inter finora ha segnato 49 reti e ne ha subite 15. Il Napoli, invece, ha subito solo 14 gol pur segnandone appena 35. La differenza è di una sola rete, addirittura due escludendo lo scontro diretto.

SERIE A IN CONTROTENDENZA – C’è chi sostiene che a vincere gli scudetti in Serie A sia la squadra con la migliore difesa, ma il +7 dell’Inter di Inzaghi dopo il girone di andata non è molto confortante per il Napoli di Spalletti. Per di più con lo scontro diretto a sfavore. A metà febbraio è previsto il ritorno a Napoli. Prima ma soprattutto dopo quei 90′ si dovrà per forza di cose dare un’occhiata più precisa alla classifica della Serie A. Sia quella dei gol sia soprattutto quella dei punti. In quel caso gli equilibri potrebbero già essere molto ben delineati. Senza dimenticare il Milan di Stefano Pioli (secondo miglior attacco a quota 40 reti ma addirittura sesta miglior difesa con 22 gol), che osserva interessata, trovandosi tra Inter e Napoli. Chi avrà ragione a maggio?