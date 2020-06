Serie A, calendario su tre fasce orarie: la griglia squadra per squadra

Condividi questo articolo

La Serie A conosce, dal tardo pomeriggio di oggi, il calendario dalla ventisettesima alla trentacinquesima giornata più i recuperi (vedi articolo). C’è una novità, ossia il cambio degli orari delle partite: si giocherà alle 17.15, alle 19.30 e alle 21.45, con possibili ripercussioni per il caldo in alcune sfide. Questa la griglia, squadra per squadra, con gli impegni per ciascuna fascia: l’Inter sarà quasi sempre nello slot più “fresco”.

SERIE A – GRIGLIA FASCE ORARIE 27ª-35ª GIORNATA

Atalanta una partita ore 17.15, cinque partite ore 19.30, quattro partite 21.45 *

Bologna una partita ore 17.15, cinque partite ore 19.30, tre partite ore 21.45

Brescia una partita ore 17.15, cinque partite ore 19.30, tre partite ore 21.45

Cagliari zero partite ore 17.15, otto partite ore 19.30, due partite ore 21.45 *

Fiorentina zero partite ore 17.15, cinque partite ore 19.30, quattro partite ore 21.45

Genoa due partite ore 17.15, quattro partite ore 19.30, tre partite ore 21.45

Inter una partita ore 17.15, due partite ore 19.30, sette partite ore 21.45 *

Juventus una partita ore 17.15, una partita ore 19.30, sette partite ore 21.45

Lazio una partita ore 17.15, due partite ore 19.30, sei partite ore 21.45

Lecce zero partite ore 17.15, cinque partite ore 19.30, quattro partite ore 21.45

Milan una partita ore 17.15, due partite ore 19.30, sei partite ore 21.45

Napoli zero partite ore 17.15, sette partite ore 19.30, due partite ore 21.45

Parma una partita ore 17.15, cinque partite ore 19.30, quattro partite ore 21.45 *

Roma una partita ore 17.15, una partita ore 19.30, sette partite ore 21.45

Sampdoria una partita ore 17.15, quattro partite ore 19.30, cinque partite ore 21.45 *

Sassuolo una partita ore 17.15, cinque partite ore 19.30, quattro partite ore 21.45 *

SPAL una partita ore 17.15, cinque partite ore 19.30, tre partite ore 21.45

Torino una partita ore 17.15, cinque partite ore 19.30, quattro partite ore 21.45 *

Udinese zero partite ore 17.15, sei partite ore 19.30, tre partite ore 21.45

Verona una partita ore 17.15, quattro partite ore 19.30, cinque partite ore 21.45 *

* squadre impegnate anche nei recuperi della venticinquesima giornata di Serie A