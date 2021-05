Serie A ancora viva grazie alla vergogna di Juventus-Inter: ultimi 4 verdetti

Serie A, tutto finito? Non ancora. Gli ultimi 90′ stagionali più recupero (con il VAR non si sa mai…) offriranno ancora spettacolo, perché ci sono altri quattro verdetti da definire. I più interessanti riguardano i piani alti per l’Europa che conta, ancora in bilico “grazie” a Juventus-Inter

ULTIMI VERDETTI – La 37ª giornata di Serie A (vedi classifica aggiornata) si chiuderà con l’inutile – a fini della classifica – monday night in programma, Hellas Verona-Bologna. Il weekend, invece, si è concluso con un nulla di fatto. Tutto rimandato all’ultima giornata, che si giocherà dopo la finale di Coppa Italia, Atalanta-Juventus, in programma mercoledì. In palio ancora due posti in Champions League (Milan, Napoli e Juventus in corsa), uno in Conference League (Roma o Sassuolo) e l’ultimo in Serie A, visto che è ridotto a due il rischio Serie B (Benevento o Torino). E l’ultimo recupero in calendario, Lazio-Torino di martedì, potrà dare 1/4 dei verdetti mancanti. Per le zone UEFA bisognerà aspettare gli ultimi 90′. Merito di Juventus-Inter, in particolare del vergognoso rigore assegnato ai padroni di caso per fallo di Juan Cuadrado su Ivan Perisic (vedi video). O viceversa. Fosse finita 2-2 a Torino, oggi Milan e Napoli sarebbero già qualificate in Champions League grazie agli scontri diretti e/o all’eventuale classifica avulsa in caso di doppio KO (rispettivamente contro Atalanta e Verona) e vittoria della Juventus nell’ultima giornata a Bologna. E invece no. È lo spettacolo della Serie A, che ancora una volta – contro ogni pronostico – riesce a essere interessante e viva fino all’ultima giornata. Fino alla fine.