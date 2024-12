Sergio Conceicao al Milan anche grazie all’Inter (ma senza auguri)

Sergio Conceicao è il nuovo allenatore del Milan oltre ventuno anni dopo essere stato calciatore dell’Inter, che non gli ha mai fatto mancare gli auguri per il compleanno. Almeno fino a un “recente” episodio ben preciso. Poi diventato crocevia nella carriera del portoghese

MILANO – Nato a Coimbra (Portogallo) il 15 novembre 1974, Sergio Conceicao – al secolo Sérgio Paulo Marceneiro da Conceição – è un ex calciatore, oggi allenatore. Un ex centrocampista, più precisamente esterno destro. Esterno destro di piede destro, a differenza del figlio Francisco Conceicao (2002) – attualmente in forza alla Juventus – esterno destro di piede sinistro. Un ex interista, avendo vestito la maglia numero 7 dell’Inter tra il 2001 e il 2003. Una delle opzioni nel 4-4-2 lineare di Hector Cuper ma senza lasciare grandi ricordi. In 65 presenze tra Serie A (42), Champions League (13), Coppa UEFA (8) e Coppa Italia (2) appena 2 reti. Entambe a San Siro ma una decisiva in Serie A contro l’Udinese (3-2) e l’altra inutile in Coppa Italia contro il Bari (1-2). L’ex ala destra portoghese, arrivata da Parma, tornerà alla “sua” Lazio ma senza ripetersi. Nel frattempo esce anche dal giro della Nazionale Portoghese e nel 2004 fa ritorno alla “casa” Porto, che tredici anni dopo guiderà da allenatore per sette stagioni. Fino al 4 giugno 2024. Inizia un’altra storia ma l’Inter è ancora indirettamente protagonista. Eccome!

Inzaghi elimina Sergio Conceicao: l’ultima Porto-Inter ex Lazio

MILAN(O) BIS – Carriera nerazzurra tutt’altro che indimenticabile per Sergio Conceicao, che a cavallo tra il 2024 e il 2025 torna a Milano ma per sedersi sulla panchina del Milan al posto del connazionale Paulo Fonseca, appena esonerato. La prima partita sarà la Semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus del figlio Francisco. In caso di vittoria, la seconda potrebbe essere la Finale contro la nerazzurra vincente in Inter-Atalanta a Riad (Arabia Saudita). Curioso… Così com’è curioso che l’ultimo incontro con l’Inter dell’amico ed ex compagno di squadra Simone Inzaghi sia stato l’inizio della fine per Sergio Conceicao al Porto. Dopo l’1-0 firmato Romelu Lukaku all’86’ (con Mehdi Taremi sostituito da appena 3′, ndr) in Italia, lo 0-0 in Portogallo non va giù nell’allenatore né alla società portoghese. L’Inter, che schiera per le ultime due volte in assoluto l’ex “capitano” Milan Skriniar, vola ai Quarti di Finale di Champions League. E il Porto di Sergio Conceicao si sgretola anche per colpa di quel Milan e compagni. Davvero.

La prima “vittima” dello Special Two e il primo Derby di Milano

ADDIO PORTO – Lo storico presidente Pinto da Costa, proprio a causa della sconfitta contro l’Inter, decide di non rinnovargli il contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Rinnovo che si materializza solo nell’ultimo giorno di presidenza, quasi per ripicca. Sergio Conceicao firma il prolungamento fino al 2028 nel momento in cui Pinto da Costa deve abdicare in favore di André Villas-Boas, che diventa il nuovo presidente del Porto. E la sua prima decisione è quella di affidare la panchina della sua squadra a Vitor Bruno, storico vice di Sergio Conceicao. Un affronto che porta alla logica rottura tra le parti. Sì, lo “Special Two” Villas-Boas, assistente di José Mourinho all’Inter nella sua prima stagione ad Appiano Gentile (CO), decreta la fine della storia di Sergio Conceicao da allenatore del Porto. In un modo o nell’altro l’Inter è sempre presente nella carriera del nuovo allenatore rossonero. In attesa del prossimo Derby di Milano, ovvio.

Sergio Conceicao nuovo allenatore Milan (ma sempre ex Inter)

AUGURI INTER – La storia nerazzurra di Sergio Conceicao inizia nel 2001 e finisce nel 2003 ma non c’è mai stata una reale interruzione in questo rapporto. E lo dimostrano anche gli auguri fatti pubblicamente e puntualmente nel giorno del suo compleanno sul sito ufficiale della società nerazzurra. Un appuntamento fisso interrotto solo a partire dal 2022, ovvero appena saputo che l’Inter avrebbe affrontato il Porto di Sergio Conceicao in Champions League tre mesi dopo. Un po’ curioso anche questo… Di seguito gli “ultimi” auguri dell’Inter per l’ex Sergio Conceicao.

2021 – “All’Inter dal Parma dal 2001 al 2003, l’ex ala portoghese ha collezionato 65 presenze e 2 gol con la maglia nerazzurra. Sergio Conceiçao, oggi tecnico del Porto, compie 47 anni e riceve gli auguri da parte del Club e dei tifosi”.

