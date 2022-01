Sensi vicino alla Sampdoria, con Giampaolo occasione vera per ritrovarsi

Sensi alla Sampdoria è ormai una trattativa in dirittura d’arrivo. E l’approdo a Genova potrebbe rappresentare finalmente il rilancio per il centrocampista.

SPAZIO CERCASI – Sensi è ormai a un passo dal trasferirsi alla Sampdoria. Un prestito secco fino a giugno. Una formula che dice già molto dell’intera operazione. Il centrocampista infatti nemmeno con Inzaghi è riuscito a rilanciarsi in maglia Inter. Solo Kolarov, Satriano e Zanotti hanno accumulato meno minuti di lui. Cambiare ambiente, squadra, concorrenza a questo punto sembra una via obbligata. E la Samp potrebbe essere l’ambiente ideale.

TECNICO FONDAMENTALE – Il numero 12 è quello che serve alla Sampdoria. E la Sampdoria è quello che serve a lui. Il motivo ha un nome e un cognome: Marco Giampaolo. L’ex allenatore di Torino e Milan è pronto a tornare a Genova, per impostare di nuovo il suo calcio. Fatto di tecnica, possesso palla, scambi corti. L’ambiente ideale proprio di Sensi, regista di vocazione. Non a caso esploso a Sassuolo sotto la guida di De Zerbi. Un contesto tecnico simile a quello a cui punta il tecnico. Il contesto migliore per riprendere confidenza con la palla, cercare geometrie, le vecchie giocate. Rilanciarsi.

RUOLO DA TITOLARE – La cosa fondamentale sono i minuti. E anche qui la situazione è ideale. La Samp non ha un giocatore come Sensi. Dai tempi della cessione di Torreira la mediana dei blucerchiati ha giocatori più fisici che tecnici. Il numero 12 promette quindi di diventare il centro di gravità del gioco di Giampaolo. Che ha un bisogno assoluto di un giocatore tecnico, geometrico per avviare il suo possesso. Un titolare fisso, con le chiavi della manovra in mano. Tutto quello di cui il numero 12 ha bisogno. Per rilanciarsi, stavolta veramente.