Sensi vede il jolly allontanarsi: 4 occasioni per salutare l’Inter bene

IN USCITA DEFINITIVA – Salutato il primo esubero, l’Inter si prepara a piazzare anche il secondo e ultimo. Il centrocampista francese Lucien Agoumé terminerà la stagione in Spagna (Liga), tra le fila del Siviglia, con la formula del prestito. Discorso diverso per Stefano Sensi, che per il momento si allena ancora ad Appiano Gentile ma non è detto che rimanga a Milano. E probabilmente nemmeno in Italia. Sul classe ’95 italiano ha messo gli occhi il Leicester City, che punta a portarlo in Inghilterra (Championship). Un addio più che un arrivederci, visto il contratto di Sensi in scadenza il 30 giugno 2024. L’unica certezza è che i giorni di Sensi all’Inter sono contati. Guardando il calendario, l’attuale numero 5 nerazzurro ha tre-quattro partite a disposizione per convincere Simone Inzaghi a continuare a puntare su di lui come risorsa dalla panchina. In Serie A si apre con la trasferta di Monza (13 gennaio) e si chiude con quella di Firenze (28 gennaio). In mezzo la Final Four di Supercoppa Italiana contro la Lazio (19 gennaio) in semifinale ed eventualmente contro la vincente tra Fiorentina e Napoli (22 gennaio) in Finalissima. Questi gli ultimi appuntamenti dell’Inter a calciomercato invernale ancora aperto. Poi quattro mesi no-stop. Sensi non ha più il jolly della Coppa Italia e in Champions League non può giocare perché non iscritto in lista UEFA, pertanto la sua permanenza a Milano è davvero agli sgoccioli: accettare il Leicester o un’altra destinazione a gennaio sembra la decisione migliore per tutti, adesso. Eppure per Sensi salutare l’Inter (bene…) non è ancora così scontato…