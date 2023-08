Sensi tra conferma e mercato: c’è vera fiducia nel suo riscatto?

La situazione di Sensi è ancora incerta. A circa una settimana dalla fine del mercato il centrocampista è sempre al confine tra conferma e addio. Otterrà la fiducia definitiva?

FERMO NEL LIMBO – Stefano Sensi è ancora fermo in una sorta di limbo. L’estate ha cambiato il suo status. Da esubero assoluto a elemento potenzialmente utile alla squadra. Eppure le voci su di lui lo mettono ancora oggi in dubbio. Quale sarà il futuro del centrocampista?

ESTATE DIVERSA – Questa estate l’Inter ha visto un Sensi diverso. Soprattutto lo ha visto Simone Inzaghi. Il tecnico storicamente non ha avuto un grande rapporto con l’ex Sassuolo. Dopo il primo ritiro gli ha fatto vedere il campo giusto quando costretto. E poi lo ha mandato in prestito. Due volte. Per un totale di un anno e mezzo lontano da Appiano. Per questo il trattamento che gli ha riservato in questa estate non va sottovalutato. Sensi sembra proprio essersi presentato con una testa diversa. E grande voglia di mettersi a disposizione. Ma questo basterà?

FIDUCIA VERA? – Nonostante le prestazioni estive e l’utilità tecnica (Sensi è il sesto centrocampista ed è il sostituto naturale di Mkhitaryan), resta sempre un alone di incertezza. Con un segnale chiaro: le voci di mercato restano. Più che su una sua cessione, sull’arrivo di altri centrocampisti. Con altre doti. E anche Marotta si è lasciato scappare un sibillino “Sensi d’estate gioca sempre bene”, interpretabile in ogni direzione. Il centrocampista quindi si trova fermo nel limbo. Confermato, ma ancora sostituibile. Il che porta a una domanda: c’è vera fiducia in lui? Perché alla fine sarà questo a decidere il suo futuro.