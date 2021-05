Sensi, stagione all’Inter dai due volti: giusto puntare su di lui?

Sensi in questo finale di stagione, ha trovato continuità: gli infortuni sembrano un lontano ricordo. Futuro nel segno dell’Inter?

FIDUCIA – Stefano Sensi sta disputando un finale di stagione in crescendo. Dopo un anno e mezzo complicato, fatto di infortuni cronici di tipo muscolare, il centrocampista ex Sassuolo sta, finalmente, trovando continuità. La forma è lontana da quella ammirata all’avvio della sua esperienza all’Inter, però, le occasioni concesse da Conte in questo finale di stagione, stanno facendo acquisire nuovamente la fiducia al ragazzo. L’Inter punterà su di lui anche nella prossima stagione?

FUTURO – In questa stagione Sensi ha collezionato 17 presenze in Serie A senza mettere a referto gol o assist. Un bottino magro, giustificato però da uno scarso minutaggio( appena 555 i minuti giocati in campionato). Le prestazioni del finale di stagione, però, fanno ben sperare e, con un Europeo tutto da giocare, Sensi potrebbe rilanciarsi definitivamente. D’altro canto, l’ex Sassuolo, chiuso da Eriksen in nerazzurro, potrebbe decidere di cercare fortune altrove: l’Inter, che ha speso 20 milioni per il suo cartellino appena 12 mesi fa, non ha intenzione di fare minusvalenze. Il futuro di Sensi, quindi, è ancora tutto da definire.