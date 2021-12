Sensi, quali squadre possono interessarsi a lui?

Stefano Sensi è sempre più un caso a Milano. Il suo futuro è in forte bilico con il centrocampista che potrebbe anche salutare l’Inter in questo mercato di gennaio. Le voci su un suo possibile addio si fanno sempre più insistenti (vedi articolo).

PRESTITO – Partiamo da un dato certo: Sensi, in questa Inter, è sempre più un caso. Il centrocampista nerazzurro non sta trovando spazio con Simone Inzaghi che lo sta utilizzando con il contagocce. Cambiare aria potrebbe fargli bene ma, al momento, non ci sono squadre top interessate a lui. L’Inter non sembra intenzionata a cederlo a titolo definitivo e quindi si potrebbe parlare di prestito, magari con qualche opzione per il riscatto. Sensi potrebbe far comodo a qualche squadra di metà classifica visto che le qualità non si discutono. Ciò che lascia perplessi molti sono le condizioni fisiche ma Sensi, se vuole ritrovare fiducia e riconquistarsi l’Inter, ha bisogno di giocare.